Polmoniti in Cina, confermato il ruolo del Mycoplasma

Non c’è stato niente di anomalo nell’aumento di polmoniti pediatriche registrate in Cina tra settembre e ottobre scorsi. A causarlo è stato un mix di virus ben noti e, soprattutto, il Mycoplasma pneumoniae, un batterio che ha una ciclicità di 1-3 anni. L’ultima epidemia simile si stava registrando nel 2019 quando è stata interrotta dalla pandemia. Lo chiarisce una ricerca del Beijing Center for Disease Prevention and Control di Pechino pubblicata su Eurosurveillance, rivista dello European Centre for Disease Prevention and Control.

La ricerca

Lo studio ha analizzato i dati della sorveglianza sulle malattie respiratorie della città di Pechino, rilevando che, in effetti, tra settembre e novembre scorsi si è registrato un progressivo aumento delle polmoniti pediatriche che ha toccato il picco di 94.099 casi nel mese di novembre nella capitale cinese (che conta 21 milioni di abitanti). A causare queste infezioni, sono stati soprattutto Mycoplasma pneumoniae, virus parainfluenzali, rhinovirus, adenovirus e virus respiratorio sinciziale.

In circolazione agenti patogeni respiratori noti

“Questa scoperta suggerisce fortemente che l’aumento delle malattie respiratorie tra i bambini di Pechino è stato direttamente collegato alla circolazione di agenti patogeni respiratori noti”, scrivono i ricercatori. Tuttavia, “è importante sottolineare che il Mycoplasma pneumoniae ha svolto un ruolo cruciale”, aggiungono “mostrando una circolazione più lunga e determinando percentuali più elevate di infezioni rispetto ad altri patogeni respiratori”.