Pollo alla piastra di Elisabetta Canalis

Pollo alla piastra di Elisabetta Canalis

La ricetta del pollo alla piastra di Elisabetta Canalis è stata un vero caso mediatico e continua ad esserlo ancora oggi. Elisabetta Canalis non è solo una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano e dei social network, ma anche un punto di riferimento per molti amanti del fitness e di chi ama prendersi cura di sé.

La sua forma invidiabile e il modo in cui si mostra sui social network, sempre perfetta, sono la conferma del suo duro lavoro, che non si limita solo alla palestra e alle varie discipline sportive che segue, ma anche a un piano alimentare adatto alle sue esigenze, dove figura anche il pollo alla piastra. Il piano alimentare di una persona amante dello sport prevede anche una proteina molto importante come quella derivante dalla carne di pollo, ottima per perdere peso ma anche per contribuire alla crescita della massa muscolare.

Dettagli importanti che Elisabetta Canalis conosce bene e che ha inserito nel suo regime alimentare. La ricetta del suo pollo alla piastra è diventata un vero e proprio caso mediatico, pubblicata da un noto magazine di cronaca rosa in una rubrica dedicata alla cucina. Anni dopo il successo della ricetta, Elisabetta Canalis ha deciso di rompere il silenzio su quel caso mediatico, raccontandolo con ironia durante una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Ha commentato la ricetta del pollo alla piastra dicendo: “Ho accettato pure quello, è diventato un piatto di successo. Vorrei conoscere chi ha scritto e inventato quell’articolo, lo vorrei assumere come mio addetto al marketing“. Ha concluso il suo intervento ironicamente: “Quella persona è riuscita a far diventare popolare un pollo alla piastra… è un genio del male! Apro ufficialmente la ricerca: voglio conoscerti!“.

