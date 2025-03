Pollini Allergici: L’Impatto della Crisi Climatica sulle Stagioni di Allergia

A causa del riscaldamento globale, il periodo di allergia ai pollini si è allungato, risultando in 45 giorni in più di sintomi come occhi rossi, naso che cola, starnuti e infiammazione. Questa situazione colpisce oltre 10 milioni di italiani allergici, con effetti più gravi per i bambini asmatici, che in Italia sono circa 1 su 5, e per gli anziani con problemi respiratori, che rappresentano quasi il 17% della popolazione over 65. Tra questi senior più vulnerabili, si stima un rischio notevole di aumento della mortalità, che potrebbe arrivare fino al 116%.