Polli morti sull’A14 a Misano Adriatico

Un incidente stradale è avvenuto sull’A14 all’altezza di Misano Adriatico, nel tratto tra Riccione e Cattolica, quando un camion che trasportava polli vivi destinati al macello ha sbandato. Il secondo rimorchio del mezzo pesante si è piegato su un fianco e ha impattato contro gli spartitraffico, disperdendo i polli contenuti nelle gabbie.

L’incidente ha scatenato il panico sull’autostrada, con i polli che hanno invaso entrambe le carreggiate in entrambe le direzioni, provocando incidenti a cascata per gli automobilisti in transito. Sei auto sono state coinvolte nella carambola, con schianti a catena provocati dagli animali, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti e le persone a bordo. Quattro persone hanno riportato solo traumi lievi.

La maggior parte dei polli è rimasta uccisa nell’incidente, per almeno un centinaio. Il traffico lungo l’arteria autostradale è stato gravemente influenzato, con oltre cinque ore di lavoro per il personale di Autostrade per l’Italia, Polstrada e vigili del fuoco per ripulire e mettere in sicurezza il tratto interessato. Il traffico è stato limitato su una corsia e si sono registrati sei chilometri di coda per i polli dispersi.