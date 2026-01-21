8.6 C
Roma
mercoledì – 21 Gennaio 2026
Animali

Polli morti sull’A14 a Misano Adriatico

Da stranotizie
Polli morti sull’A14 a Misano Adriatico

Un incidente stradale è avvenuto sull’A14 all’altezza di Misano Adriatico, nel tratto tra Riccione e Cattolica, quando un camion che trasportava polli vivi destinati al macello ha sbandato. Il secondo rimorchio del mezzo pesante si è piegato su un fianco e ha impattato contro gli spartitraffico, disperdendo i polli contenuti nelle gabbie.

L’incidente ha scatenato il panico sull’autostrada, con i polli che hanno invaso entrambe le carreggiate in entrambe le direzioni, provocando incidenti a cascata per gli automobilisti in transito. Sei auto sono state coinvolte nella carambola, con schianti a catena provocati dagli animali, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti e le persone a bordo. Quattro persone hanno riportato solo traumi lievi.

La maggior parte dei polli è rimasta uccisa nell’incidente, per almeno un centinaio. Il traffico lungo l’arteria autostradale è stato gravemente influenzato, con oltre cinque ore di lavoro per il personale di Autostrade per l’Italia, Polstrada e vigili del fuoco per ripulire e mettere in sicurezza il tratto interessato. Il traffico è stato limitato su una corsia e si sono registrati sei chilometri di coda per i polli dispersi.

Articolo precedente
Viaggiare in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.