poliziotto si getta in acqua per salvarlo (Video)

Una scena incredibile avvenuta in Perù, il poliziotto non è riuscito a non rispondere al grido d’aiuto dell’animale, quello che ha fatto ha lasciato tutti senza parole

Il coraggio e la dedizione delle forze dell’ordine siamo abituati a darlo per scontato spesso sbagliando, ci sono tuttavia alcuni momenti in cui questi eroi in divisa dimostrano davvero la loro dedizione al proprio lavoro ed alla salvaguardia i chiunque sia in difficoltà, anche se si tratta di un animale in pericolo, come in questo caso.

Uno di questi momenti si è infatti verificato recentemente a Piura, in Perù, dove un poliziotto di nome Teodoro Cáceda ha dimostrato il suo eroismo salvando un cucciolo di cane in difficoltà che era finito in un profondo canale dai bordi scoscesi e che senza il suo aiuto avrebbe avuto un destino segnato.

Si cala nel canale con una corsa per salvare il cane, il poliziotto eroe diventa una star del web

La scena è stata registrata da Joe Miñán Ballesteros e mostra un cane in pericolo finito all’interno di un canalone con le sponde troppo alte per essere superate. La tristezza, la preoccupazione ed il terrore si leggevano negli occhi del cucciolo ma Teodoro Cáceda in quel momento è stato il suo angelo custode che, senza esitare, ha cercato una corda e si è calato nel canale per salvare il piccolo in difficoltà.

L’azione coraggiosa di Teodoro Cáceda è stata un esempio di dedizione e amore per gli animali, nonostante i tanti rischi ha infatti dimostrato che nulla è più importante che salvare una vita innocente. Con estremo coraggio l’agente è infatti riuscito a risalire le sponde scivolose ed a far riconquistare la terra al cagnolino che si è mostrato affaticato ed infreddolito ma molto vivace e reattivo nonché felicissimo di essere uscito da quell’incubo.

I randagi sono esposti a molti pericoli e spesso non hanno una guida che possa aiutarli a evitare situazioni pericolose, fortunatamente però ci sono persone come Teodoro Cáceda che spendono le loro forze per aiutarli in caso di difficoltà.

Un caso che ancora una volta accende i riflettori sull’importanza di pensare anche ai nostri amici a 4 zampe che non hanno una casa, la situazione, infatti, sarebbe potuta finire molto peggio di così senza l’intervento tempestivo del poliziotto, ma per fortuna, almeno per ora, il piccolo vagabondo ne è uscito sano e salvo, nella speranza che possa quanto prima trovare una famiglia che lo tenga lontano dai pericoli della strada.