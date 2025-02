Poliziotti aggrediti con un martello sull’autostrada di Ivrea

Due poliziotti sono stati feriti a martellate sulla bretella autostradale Ivrea – Santhià, presso la stazione di servizio di Viverone sud, giovedì 6 febbraio. Gli agenti stavano fermando un ladro francese di 26 anni, che poco prima aveva rubato un’auto di un capocantiere, sfondando una recinzione e immettendosi sull’A4. Dopo un incidente, l’uomo ha chiesto soccorso e si è fatto portare all’area di servizio, dove ha tentato di rubare un’altra vettura, minacciando una famiglia con un coltello.

Quando gli agenti sono intervenuti, l’uomo ha recuperato un martello all’interno del suo veicolo e ha aggredito i poliziotti, che per difendersi hanno sparato alcuni colpi di pistola. Uno di questi ha ferito l’aggressore al bacino, mentre un altro proiettile ha ferito uno dei poliziotti a causa di un rimbalzo. L’elicottero del 118 è intervenuto rapidamente, trasportando sia l’aggressore che un poliziotto ferito, quest’ultimo con un trauma cranico da corpo contundente.

L’aggressore è ricoverato alle Molinette di Torino, mentre il poliziotto colpito è stato accolto al Cto ed è vigile e cosciente. Tuttavia, secondo l’agenzia ANSA, uno dei due agenti risulterebbe in condizioni gravi. In seguito all’incidente, la bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli, mentre le indagini sono in corso per chiarire i dettagli della vicenda.