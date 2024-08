Poliziotta in servizio la vede e prende la decisione migliore

Questa poliziotta prende la decisione mentre è in servizio: la sua vita cambia dal momento in cui si guardano per la prima volta.

Il Dipartimento di Polizia del West Midlands ha condiviso in rete una notizia molto incoraggiante. Lo scorso 18 agosto, sul profilo IG del @westmidlandpolice è apparsa un’immagine che, più di tutte, ha emozionato i cittadini. È questo – come ribadiscono in molti – riguarderebbe sia il mondo dei garanti della giustizia che la loro affinità con i quattro zampe. Il Dipartimento nel frattempo, descrivendo l’accaduto, avrebbe chiamato quest’ultimo gesto: “amore per i cuccioli“.

Poliziotta la vede mentre è in servizio e le propone di “venire a casa” con sé

Nonostante le immagini pubblicate su IG siano – al momento – soltanto due, e la prima finora sia stata definita “perfetta” per descrivere l’accaduto, la seconda – invece – avrebbe letteralmente conquistato il cuore degli utenti in virtù dei tratti distintivi della sua sola protagonista.

Al primo duplice e tenero ritratto di una cagnolina di piccola taglia e di una poliziotta, infatti, mentre quest’ultima è colta nell’atto di abbracciare la piccola quattro zampe e di sorriderle, avrebbe presto seguito – per grado di maggior tenerezza – lo scatto della pelosetta addormentata su una divisa del Dipartimento di Polizia del West Midlands di Walsall, nel Regno Unito.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Poliziotta salva un cane trasportato a testa in giù

La cagnolina dal pelo nero è una dolcissima Cocker Spaniel tratta in salvo da un’ufficiale della Polizia di Walsall. L’ufficiale, in servizio, avrebbe assecondato la richiesta di una donna che, avvicinatasi a lei, avrebbe denunciato la sua impossibilità a poter accudire ancora la cucciola che trasportava, in quel momento, con sé all’interno di una borsa.

Al turbamento della donna l’ufficiale avrebbe deciso di rispondere con sicurezza e rassicurazione, scegliendo di trovare aiutare la donna e di trovare una nuova casa e una nuova famiglia alla Cocker Spaniel. La cagnolina ha ricevuto in dono il nome di Bella e una nuova casa, grazie alla proposta dell’ufficiale di adottarla e poi a quella dei suoi colleghi di provvedere interamente alle spese di veterinarie per la cucciola di Cocker Spaniel.

L’invito della poliziotta in servizio a Bella

L’affinità degli animali domestici, riconosciuti spiriti guida degli umani, con i “guardiani della legge” non è più una novità. E tale affermazione potrebbe essere anche facilmente accostata a un recente avvenimento. Ovvero della promozione di Felony, una gatta che ha da poco assunto il comando di un quartier generale.

Sono oltre 800 gli apprezzamenti degli utenti registrati al post su IG che rivela l’identità della cucciola di Cocker Spaniel e della sua nuova amica, una garante della legge in servizio, anche per il benessere dei quattro zampe, nel Regno Unito.