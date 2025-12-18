17.6 C
Polizia di Stato porta gioia ai bambini in ospedale a Bari

Polizia di Stato porta gioia ai bambini in ospedale a Bari

I bambini ricoverati nell’ospedale Giovanni XXIII di Bari hanno ricevuto una sorpresa speciale questa mattina. Gli agenti della Polizia di Stato sono stati a trovarli, condividendo con loro alcune attività ludiche.

I poliziotti sono stati accolti con curiosità e entusiasmo dai piccoli degenti, che hanno anche ricevuto gadget in dono. L’iniziativa fa parte dell’impegno della Polizia di Stato a favore della comunità, con particolare attenzione ai più piccoli e a chi vive momenti di fragilità. Gli agenti hanno portato la loro vicinanza ai bimbi e alle loro famiglie, regalando loro sorrisi e momenti di gioia.

