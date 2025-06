Polizia di Mantova salva cucciolo smarrito: lieto fine

Un intervento tempestivo da parte degli agenti della Polizia di Stato di Mantova ha portato al salvataggio di un cucciolo di cane smarrito lungo la Strada Statale 10, nel Comune di Marcaria. L’episodio è accaduto nella serata di giovedì scorso, quando il piccolo animale si trovava in pericolo e rischiava di causare incidenti stradali.

Durante un pattugliamento serale, gli agenti Domenico e Martina hanno avvistato il cucciolo, spaventato e in movimento sulla carreggiata. Preoccupati per la sua sicurezza, hanno decidono di rallentare il traffico e di regolare la circolazione con un senso unico alternato, permettendo così il recupero dell’animale in sicurezza. Una volta messo al sicuro nell’auto di servizio, gli agenti hanno rapidamente ripristinato la normale circolazione.

Il cucciolo indossava un collare con un numero di telefono, che ha permesso di contattare il proprietario. Per garantirne il benessere, gli agenti hanno anche informato l’ATS locale, che ha inviato un veterinario per controllare le condizioni di salute dell’animale.

Pochi istanti dopo, il cucciolo è stato restituito al figlio del proprietario, visibilmente commosso nel riabbracciare il suo amico a quattro zampe. L’episodio sottolinea l’impegno della Polizia di Stato non solo per la sicurezza stradale, ma anche per la salvaguardia degli animali e delle famiglie. Per ulteriori dettagli, si consiglia di visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it