”La sicurezza sociale non si costruisce con paure e con timori: il pilastro su cui si va a edificare è l’impegno professionale degli uomini in divisa, l’impegno quotidiano di coloro che presidiano le frontiere della legalità. La società intera deve riconoscere e capire che la divisa non è un contenitore all’interno del quale la persona scompare ma custodisce una persona che a sua volta è custode delle regole che è costretta a far rispettare e la società civile deve capire questo ruolo”. Lo ha detto il segretario generale Confsal Angelo Raffaele Margiotta, intervenendo al Convegno nazionale ‘Le sfide della Sicurezza nella società che muta’ nell’ambito dei lavori del IX Congresso Nazionale Siap.





