Polizia a casa di Britney, i fan mandano gli agenti: “La Spears è in pericolo”

Martedì sera Britney Spears ha pubblicato uno stranissimo post su Instagram, con la foto di una Porsche 911 991. Poco dopo la principessa del pop ha cancellato il suo account e i fan sono andati nel panico. Alla polizia di Ventura (California) sono arrivate diverse chiamate dei fan di Britney che chiedevano di andare al più presto a controllare che la Spears stesse bene. Gli agenti si sono subito presentati alla villa della cantante e hanno scoperto che Britney in realtà stava benissimo e non era in pericolo.

La Polizia a casa di Britney.

TMZ ha contattato l’ufficio della Polizia di Ventura ed è stato confermato loro che la preoccupazione dei fan era immotivata. La Spears è sana e salva ed ha cancellato il profilo Instagram senza un apparente motivo, così come ha fatto in passato.