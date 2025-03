Politicizzare un’auto è una follia

Oggi la Tesla, l’auto di Elon Musk, è diventata un simbolo politico e sta subendo un boicottaggio globale. In Italia, le vendite stanno diminuendo, in parte a causa di scelte ideologiche legate ai proprietari del brand, come nel caso di Elisabetta Piccolotti e Nicola Fratoianni, che hanno dichiarato di voler vendere la propria Tesla. Italo Bocchino, direttore del Secolo d’Italia e proprietario di una Tesla, ha condiviso le sue riflessioni sul significato attuale di possedere un’auto elettrica in un contesto politico carico di tensione.

Bocchino si definisce un “proprietario felice” di Tesla, sottolineando i benefici ambientali e le prestazioni interessanti dell’auto, ma riconosce anche che possedere una Tesla può comportare una posizione politica, dato il legame con Musk. Piccolotti ha definito la sua Tesla un “peso politico”, e Bocchino risponde che tale affermazione è incoerente, considerato che ella rappresenta un partito che lotta per i più poveri mentre acquista un’auto di lusso. Secondo Bocchino, la politicizzazione di un’automobile è un oltraggio ai rapporti civili, paragonando la situazione a un ipotetico boicottaggio di Fiat per ragioni politiche.

Bocchino inoltre critica la sinistra, affermando che è invidiosa di Musk per il suo supporto a Giorgia Meloni e la destra. Infine, analizzando il calo delle vendite in Italia, spiega che è influenzato dalla fine degli incentivi e dalla percezione ideologica legata a Musk, il quale ha recentemente fatto dichiarazioni politiche che hanno suscitato polemiche.