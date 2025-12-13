Politiche pubbliche in Italia: dati amministrativi e AI

Il 16 dicembre si terrà un workshop CAPP sul tema “L’uso dei dati amministrativi e dell’AI per l’analisi delle politiche pubbliche”. L’evento si svolgerà presso l’Aula 4 del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il workshop inizierà con i saluti di Tindara Addabbo, direttrice del Dipartimento di Economia Marco Biagi, e Paolo Silvestri del CAPP. Seguiranno una serie di interventi su progetti e temi legati all’uso dei dati amministrativi e dell’intelligenza artificiale per l’analisi delle politiche pubbliche.

I relatori includono Massimo Baldini, Giovanni Simonini, Marcello Morciano, Fabrizio Patriarca e Simone Pellegrino. Ci sarà anche un coffee break e un intervento di Corrado Pollastri dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio.

La seconda parte del workshop sarà dedicata a una tavola rotonda dal titolo “Dal dato alla decisione: l’AI come leva per innovare le politiche pubbliche”, che si terrà nell’Aula Magna Est del Dipartimento di Economia Marco Biagi. La tavola rotonda sarà introdotta da Francesca Maletti, vicesindaca e assessora del Comune di Modena, e sarà moderata da Eugenio Tangerini, giornalista de Il Resto del Carlino.

Gli intervenuti includeranno Irene Brunetti, Sergio Duretti, Francesco Frieri, Flavia Marzano, Andrea Piscopo e Roberto Righetti. La registrazione all’evento è possibile attraverso un link specifico.