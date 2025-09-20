Politiche per l’infanzia in Toscana: diritti e opportunità

Si è svolto presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze il seminario “Radici e orizzonti condivisi”, dedicato alle politiche regionali per l’infanzia e l’adolescenza. L’incontro ha rappresentato un momento di restituzione del lavoro svolto per promuovere e attuare i diritti di bambini, ragazzi e famiglie, coinvolgendo operatori dei servizi pubblici, rappresentanti del terzo settore e genitori.

Durante l’evento è stata presentata una nuova iniziativa: il Tavolo regionale per l’infanzia, l’adolescenza, i giovani e le famiglie, istituito dalla Regione Toscana. Questo tavolo favorisce il confronto tra le diverse realtà, permette lo scambio di buone pratiche, l’analisi delle criticità e supporta la programmazione regionale, valorizzando le competenze di chi lavora nel settore.

L’assessora ha sottolineato l’importanza di un approccio multidisciplinare e intersettoriale, che integra competenze sanitarie, sociali e del terzo settore. L’obiettivo è promuovere il benessere e la tutela dei minori in tutta la regione.

Durante il seminario, è stato anche celebrato il 25° anniversario del Centro regionale per l’infanzia e l’adolescenza, che simboleggia una lunga e proficua collaborazione tra la Regione Toscana e l’Istituto degli Innocenti, a beneficio di bambini e adolescenti, considerati un patrimonio fondamentale per il presente e il futuro della comunità.