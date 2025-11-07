Politiche Fed e inflazione: impatti sull’economia USA

Beth Hammack, presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland, ha affermato che il proseguimento delle politiche aggressive della Fed è fondamentale per ridurre l’inflazione. La politica restrittiva adottata contribuisce a questo obiettivo, secondo Hammack.

Attualmente, il mercato del lavoro mostra una situazione con poche assunzioni e licenziamenti, il che indica una certa stabilità. Hammack non ritiene che i dati economici attuali giustifichino un aumento dei tassi d’interesse. Nonostante l’incertezza economica, il mercato del lavoro si attesta quasi a piena occupazione, anche se ha mostrato segnali di debolezza recentemente.

Si prevede una ripresa economica per l’anno prossimo, dopo un periodo di debolezza nel quarto trimestre. Hammack è ottimista riguardo le prospettive future, affermando che l’economia “farà bene” nel prossimo periodo. Anche se le tariffe stanno contribuendo a un aumento dell’inflazione, il loro impatto dovrebbe attenuarsi l’anno successivo.

Si stima che il mercato del lavoro continuerà a rallentare gradualmente, presentando però anche dei rischi al ribasso. Hammack mette in evidenza anche i rischi al rialzo per l’inflazione, mentre l’incertezza legata ai dazi sta avendo un effetto negativo sulle imprese. Le aziende più vicine al consumatore, comunque, hanno capacità limitate di trasferire gli aumenti di costo.

Infine, Hammack sottolinea che i mandati della Fed sono messi sotto pressione, pur mantenendo le aspettative di inflazione a lungo termine ancorate e cercando di stabilizzarle. Tuttavia, i deficit pubblici sembrano seguire un percorso insostenibile. Al momento, l’indice del dollaro statunitense è scambiato attorno a 99,70, in ribasso dello 0,46%.