Politica vincolata dalle priorità internazionali

È difficile che il rimescolamento politico attuale in Italia produca cambiamenti a breve termine. I partiti si trovano in una situazione di impotenza, costretti a navigare a vista, mentre l’azione destabilizzante degli Stati Uniti di Trump influisce sull’opinione pubblica. La solidarietà verso l’Ucraina, apparentemente robusta per tre anni, è messa in discussione dalle azioni americane. Inoltre, l’europeismo attuale viene ritenuto vulnerabile a tentativi di delegittimazione. La Commissione Ue ha annunciato un riarmo con investimenti di 800 miliardi di euro, motivato sia dalle minacce di disimpegno degli Stati Uniti, sia dalla necessità di dare priorità alla difesa comune.

La recente riunione straordinaria del Consiglio Europeo, che ha visto la presenza del presidente ucraino Zelensky, evidenzia la gravità della situazione, ma mostra anche le tensioni interne nel destinare risorse significative alla spesa militare. In Italia, il malcontento sociale si amplifica e il populismo si riattiva, con partiti come la Lega e il M5S che si sentono sostenuti da Trump, giustificando posizioni filo-russe.

Il tema della spesa militare risulta altamente divisivo, tanto che il PD, sotto la guida di Elly Schlein, si distacca dal piano della Commissione Ue, faticando a spiegare un dirottamento di fondi. Questo riflette la pressione internazionale sulle politiche interne italiane, costringendo a riconsiderare scadenze e riforme. La riforma della giustizia appare remota, mentre le piazze pacifiste rimangono divise. Nonostante ciò, i problemi interni torneranno a emergere e richiederanno soluzioni.