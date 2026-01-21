Politica sui dati negli USA

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima. I servizi di interazione con social network e piattaforme esterne permettono di effettuare interazioni con i social network o con altre piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione.

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc., che raccolgono dati personali come cookie e dati di utilizzo. Il luogo del trattamento di questi dati è gli Stati Uniti.

I servizi di statistica, come Google Analytics, permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. che utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione.

Altri servizi di statistica, come il monitoraggio conversioni di Facebook Ads e Google AdSense, collegano i dati provenienti dai network di annunci con le azioni compiute all’interno di questa Applicazione. Inoltre, l’Estensione Display Advertisers per Google Analytics utilizza la pubblicità basata sugli interessi di Google e dati sull’audience di terze parti per estendere le statistiche con dati demografici e interessi.

I servizi di visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, come il Widget Video YouTube e Google Fonts, permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione. Questi servizi raccolgono dati personali come cookie e dati di utilizzo, e il luogo del trattamento è gli Stati Uniti.