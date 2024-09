Politica non si improvvisa, è necessaria formazione

Il 27 settembre 2024, Mons. Rino Fisichella ha parlato all’Università degli Studi Link di Roma durante un evento dedicato alle giovani promesse della politica italiana, organizzato dall’associazione ‘La Giovane Roma’ in collaborazione con il magazine ‘Politica’. In questa occasione sono stati premiati 60 giovani, tutti con meno di 30 anni, che si sono già distinti in ambito politico a livello sia nazionale che locale.

Mons. Fisichella ha sottolineato l’importanza di impegnarsi in politica non per cercare voti, ma per assumere una responsabilità politica consapevole. Ha citato Don Sturzo, affermando che la vita politica deve essere percepita come un dovere, dove il dovere stesso è fonte di speranza. Ha quindi invitato i giovani a riflettere sul fatto che l’impegno politico comporta una grande responsabilità, in particolare verso se stessi.

La formazione è stata identificata da Fisichella come un elemento indispensabile per coloro che desiderano intraprendere un percorso politico. “Non ci si improvvisa”, ha affermato, sottolineando la necessità di una scelta consapevole e di un’esperienza diretta nel campo. Ha richiamato l’attenzione sul momento storico attuale, evidenziando la sfida di affrontare una nuova cultura, in particolare quella digitale e dell’intelligenza artificiale, che stanno modificando significativamente la condizione umana.

Secondo Fisichella, è fondamentale riconoscere che ci troviamo di fronte a un cambiamento antropologico rilevante, influenzato da una cultura globale e globalizzata. Ha messo in guardia riguardo al rischio di diventare schiavi della tecnologia, insistendo sull’importanza della formazione e sulla capacità di pensiero critico. Ha affermato che se il pensiero è debole, anche la politica sarà debole.

In sintesi, l’intervento di Mons. Fisichella ha messo in luce l’importanza del dovere e della responsabilità nell’impegno politico, la necessità di una robusta formazione e la consapevolezza delle sfide moderne, invitando i giovani a prepararsi adeguatamente per affrontare con successo il futuro.