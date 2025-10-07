Politica monetaria e sfide economiche per l’Eurozona

Christine Lagarde, presidente della BCE, ha presentato al Parlamento europeo di Strasburgo le sfide legate alla politica monetaria dell’Eurozona, concentrandosi sull’inflazione e sui tassi di interesse. Ha sottolineato l’importanza di rafforzare il ruolo dell’euro e ha promosso l’adozione di eurobond, seguendo le indicazioni del Rapporto sulla competitività dell’UE presentato da Mario Draghi.

Lagarde ha confermato che il processo di disinflazione è concluso, con un’inflazione attorno al 2% prevista per il futuro. Ha anche indicato che i tassi di interesse nell’Eurozona sono stati mantenuti invariati per la seconda volta consecutiva. Nonostante un contesto commerciale globale incerto, non è emersa la necessità di un taglio dei tassi.

In merito agli eurobond, Lagarde ha esortato gli Stati membri a creare un mercato interno più forte, sottolineando che è cruciale passare dalle parole ai fatti per rafforzare la competitività dell’euro. Ha richiamato l’attenzione sulla ratifica delle riforme del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), lanciando un chiaro avvertimento a chi non ha ancora aderito, senza nominare l’Italia.

Il governo italiano, attraverso Matteo Salvini, ha mostrato forte resistenza alla ratifica del MES, definendolo un onere più che un aiuto. Anche altri membri del governo Meloni hanno espresso simili posizioni, mentre esperti come Riccardo Puglisi avvertono che l’assenza del MES potrebbe esporre l’Italia a ulteriori rischi economici.

Bankitalia ha ribadito che il MES è utile per prevenire crisi e per garantire stabilità finanziaria, argomentando che la sua presenza potrebbe attenuare i rischi di contagio economico. La questione rimane quindi centrale nel dibattito politico ed economico del paese.