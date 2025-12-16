Politica monetaria e fiscale negli Stati Uniti

Lavoce in 3 passi è una nuova iniziativa mensile de lavoce.info, che presenta tre articoli su uno stesso argomento in sequenza per accompagnare il lettore in un percorso logico e approfondito. Leonardo Melosi esplora il rapporto tra politica monetaria e fiscale, illustrando la teoria che lo sostiene e analizzando casi concreti.

Un’inflazione alta erode il potere d’acquisto dei consumatori, riduce il valore dei risparmi e ostacola la pianificazione di famiglie e imprese, quindi controllarla diventa un obiettivo cruciale. La moderna teoria economica assegna un ruolo centrale alle aspettative degli operatori, sostenendo che la banca centrale deve reagire con decisione ai rialzi generalizzati dei prezzi intervenendo sui tassi di interesse. Tuttavia, questa reazione non è sufficiente se non è supportata da una strategia anti-inflazionistica credibile anche nel lungo periodo.

Inoltre, la strategia monetaria deve essere sostenuta da un assetto fiscale credibilmente orientato alla stabilizzazione del debito per essere efficace. In assenza di questo assetto, la banca centrale perde la capacità di controllare l’inflazione, aprendo la strada a pericolosi circoli viziosi tra prezzi, tassi e finanza pubblica. Due esempi concreti che illustrano questo quadro sono gli Stati Uniti e il Brasile, che hanno affrontato problemi di inflazione in periodi diversi.