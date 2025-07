Politica locale: tensioni tra maggioranza e opposizione

La recentissima tornata di votazioni in consiglio comunale ha sollevato forti critiche da parte della minoranza, denunciando l’assenza di rappresentanza per l’opposizione, sia in aula che nelle sei commissioni consiliari. Le nuove nomine, approvate tra ieri e oggi, hanno evidenziato una netta disparità: 15 consiglieri della maggioranza contro 9 della minoranza. Questo ha portato a un peggioramento rispetto alla precedente amministrazione, dove alcuni ruoli erano comunque assegnati all’opposizione.

Il nuovo governo, entrato in carica durante l’estate, sembra aver dedicato principalmente la propria attenzione a questioni di nomine piuttosto che ad affari di contenuto amministrativo. Anche l’opposizione è stata coinvolta in conflitti interni, con il Partito Democratico alle prese con disputate sulla composizione del proprio gruppo fino alla vigilia delle prime sedute di commissione.

Marialucia Raso, consigliera comunale del gruppo Bevilacqua, ha definito questa situazione come «una chiusura istituzionale» che compromette il funzionamento del consiglio municipale, privando la città di un necessario confronto democratico. Secondo Raso, un’apertura verso l’opposizione avrebbe rappresentato una scelta politica saggia, capace di coinvolgere anche chi non si riconosce nell’attuale amministrazione.

Ulteriori critiche sono state rivolte anche al sindaco, accusato di non aver preso la parola durante il secondo consiglio comunale, a differenza del primo incontro in cui si era mostrato più coinvolto. Queste dinamiche suggeriscono un clima politico interno caratterizzato da tensioni e contese, mentre l’opposizione continua a promettere un ruolo costruttivo e serio nel dibattito democratico.