Politica locale in Campania e Puglia: tra potere e debacle

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, affronta sfide importanti riguardo alle elezioni nel sud Italia, in particolare nelle regioni rosse di Campania e Puglia. Qui, il campo largo sta cercando di mantenere le giunte regionali guidate da Vincenzo De Luca ed Emiliano, due figure influenti nella politica locale che, pur non potendo più candidarsi, stanno imponendo condizioni per sostenere i loro successori.

De Luca, non potendo ricandidarsi come presidente, mette pressioni su Schlein affinché il partito appoggi Roberto Fico, candidato del Movimento 5 Stelle. Allo stesso modo, Emiliano in Puglia sta ostacolando il candidato designato Antonio Decaro, temendo di essere relegato a un ruolo secondario, mentre Nichi Vendola vorrebbe tornare in Consiglio regionale per esercitare influenza.

Questa situazione riflette una anomalia interna nel funzionamento del Partito Democratico e nel sistema di potere locale, dominato da cacicchi che hanno costruito una rete di clientelismo. Nonostante i risultati deludenti in termini di servizi pubblici, come il settore sanitario, i leader locali non perdono consensi. Le regioni meridionali, in particolare Campania e Puglia, presentano alti tassi di attesa per prestazioni sanitarie, eppure gli elettori continuano a sostenere i loro rappresentanti.

La permanenza di questi sistemi di potere, nonostante la loro inefficienza, è sintomo di un circuito democratico in crisi. In queste regioni, la rete di potere è, infatti, apolitica e centrata su interessi affaristici piuttosto che su ideali politici. Anche se i leader locali vengono rieletti con ampie maggioranze, le loro alleanze non si traducono in successi per il partito a livello nazionale. Questo metodo di gestione elettorale solleva interrogativi sulla democrazia e l’unità interna a partiti e Stato.