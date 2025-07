Politica italiana esulta per la storica vittoria di Sinner

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 ha suscitato un forte entusiasmo tra i leader politici italiani. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha celebrato il successo del tennista sui social, definendola “un’altra pagina di storia per lo sport nazionale” e esprimendo il suo orgoglio per il campione.

Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, ha condiviso un messaggio di congratulazioni, sottolineando l’emozione vissuta da tutti gli italiani durante la finale. Anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha commentato con grande entusiasmo, evidenziando l’orgoglio per Sinner.

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha messo in risalto il valore del talento e della determinazione, dichiarando che l’impegno ripaga sempre. Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, ha enfatizzato l’importanza del trionfo di Sinner come esempio per il paese, sottolineando le sue qualità umane e sportive.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha definito la vittoria di Sinner come una significativa rivincita. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha celebrato l’evento scrivendo un semplice “La storia. Jannik Sinner!” accompagnato da emoticon della bandiera italiana e di una palla da tennis.

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha esclamato la sua gioia, evidenziando l’importanza dell’impresa e il momento emotivo della carezza riservata alla madre di Sinner dopo la vittoria. Questi messaggi dimostrano come lo sport continui a unire e ispirare la politica italiana.