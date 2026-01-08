Politica inglese parla di ottimismo e fede

La politica britannica parla dell’importanza dell’ottimismo, di ciò che ha imparato dalla madre in carcere e della sua fiducia nella comunità.

La sua routine mattutina inizia con l’assunzione della medicina per la tiroide, seguita da una tisana al ginger dopo mezz’ora, poiché non può essere assunta con caffeina. Inizia spesso la giornata con incontri di lavoro.

Si sente ottimista riguardo alla possibilità di migliorare la sua salute, dopo aver subito diverse operazioni importanti, e di ottenere un miglior equilibrio tra vita e lavoro. Si sente anche ottimista riguardo all’apprendimento di nuove cose.

Ciò che la fa arrabbiare sono le persone che cercano di dividere gli altri.

Se non fosse una politica, le sarebbe piaciuto diventare una barrister, per rappresentare le persone e dar loro una voce, per cambiare le cose e lottare per la giustizia e l’uguaglianza.

La sua abitudine più utile è l’ottimismo, che le permette di cercare la luce anche nei momenti difficili e di andare avanti.

Ha anche smesso di mangiare troppi biscotti, anche se ancora ne mangia.

Le sue fonti di gioia sono i suoi figli e la musica, in particolare il R&B, il dance e il house degli anni ’80 e ’90.

Quando le cose si fanno difficili, si rivolge alla sua fede, l’Islam, che le dà conforto e calma.

Il libro che le piacerebbe che tutti leggessero è “Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci” di Stephen Covey, che l’ha aiutata a capire il leadership e a sviluppare un framework per la sua carriera.

La cosa più grande di cui è cambiata idea è che essere impegnati non è la stessa cosa che essere produttivi e che l’equilibrio tra vita e lavoro non è un lusso, ma essenziale per le prestazioni a lungo termine.

Ciò che la tiene sveglia la notte è il suo lavoro e il desiderio di trovare soluzioni ai problemi della società.

La cosa che la motiva di più è la sua fede, che le ricorda di essere vera alle proprie valori e di lavorare per rendere il mondo un posto migliore, riducendo le disuguaglianze e aiutando le persone in posizioni meno fortunate.

Suo padre le ha insegnato come non comportarsi, abdicando alle proprie responsabilità, ma le ha anche insegnato a ballare.

Sua madre, che ha trascorso 14 anni in carcere, le ha insegnato la pazienza e la resilienza, e le ha dato la forza per andare avanti.

Ha una teoria secondo cui le comunità hanno le proprie soluzioni, ma non hanno i mezzi per raggiungerle, e che non c’è carenza di aspirazioni, ma di infrastrutture per realizzarle.

Se potesse dire una cosa al suo io più giovane, le direbbe di leggere più libri e imparare più lingue, perché ha iniziato a leggere solo recentemente e ha scoperto il piacere di farlo.