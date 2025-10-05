Politica in Toscana: l’assessora richiama l’antifascismo

Alessandra Nardini, assessora regionale e candidata per il Partito Democratico, ha incontrato a San Romano Roberto Vannacci, vicesegretario ed eurodeputato della Lega. Durante l’incontro, Nardini e la sindaca Linda Vanni hanno consegnato una copia della Costituzione a Vannacci, invitandolo a “ripassare” i suoi principi.

Nardini ha sottolineato la vergogna di alcune affermazioni di Vannacci, al quale ha suggerito di rivedere l’antifascismo. Vannacci ha risposto che l’antifascismo non è esplicitamente menzionato nella Costituzione, ma Nardini ha replicato affermando che il principio antifascista è presente in tutta la Carta Costituzionale. Ha quindi aggiunto che chi non si considera antifascista è, in effetti, fascista e ha criticato la Lega per non prendere chiaramente posizione su questi temi.

Nardini ha anche espresso il suo disappunto verso il deputato Ziello, presente all’incontro, per il suo silenzio di fronte all’assenza di riconoscimento all’antifascismo. Ha ribadito che la Costituzione, frutto della Resistenza, resta un punto di riferimento fondamentale, mentre ha descritto il comportamento della Lega come una reazione nostalgica verso momenti bui della storia italiana.

Infine, la sindaca Vanni ha fatto notare che l’associazione Caccia Pesca Ambiente, organizzatrice dell’evento, aveva chiaramente espresso il desiderio di evitare passerelle elettorali, ma Vannacci ha mostrato una condotta provocatoria, ignorando tali richieste. La consegna della Costituzione è stata vista dalla sindaca come un gesto necessario in un contesto che richiede rispetto per i valori democratici.