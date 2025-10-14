Politica in Toscana: Giani trionfa, il Pd si conferma primo

Eugenio Giani ha ottenuto una netta vittoria, confermando la predominanza del Partito Democratico all’interno della coalizione di centrosinistra, specialmente a Pisa. Il PD ha registrato il 34,37% dei voti, seguito da Fratelli d’Italia al 27,53%.

Nella classifica dei partiti, Alleanza Verdi e Sinistra ha raggiunto l’8,19%, mentre Casa Riformista si è attestata al 7,85%. La Lega ha ottenuto il 5,61%, seguita da Forza Italia-Udc con il 4,84% e dal Movimento 5 Stelle con il 4,83%. Toscana Rossa ha chiuso con il 4,56%, mentre Noi Moderati e E’ ora! hanno ottenuto rispettivamente l’1,17% e l’1,06%.

Il Consiglio regionale prevede 14 seggi per il PD, 4 per Casa Riformista, 3 per Alleanza Verdi e Sinistra, e 2 per il Movimento 5 Stelle. Tra i consiglieri eletti da Pisa spiccano Alessandra Nardini, che ha ricevuto 14.528 preferenze, e Antonio Mazzeo con 13.274 voti. Altro candidato di spicco è Diego Petrucci di Fratelli d’Italia, eletto con 8.300 voti.

L’opposizione, composta principalmente da destra e centrodestra, avrà 15 seggi: 12 a Fratelli d’Italia, 2 a Forza Italia-Udc, e 1 alla Lega. Per quanto riguarda i non eletti, ci sono diversi nomi pisani che hanno raccolto suffragi significativi, come Elena Meini della Lega, non confermata, e Serena Bulleri di Fratelli d’Italia, che si è piazzata quarta per preferenze.

Il nuovo Consiglio regionale si compone anche di rappresentanze da altre liste, con una variegata distribuzione di seggi tra i diversi partiti.