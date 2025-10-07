Politica in Toscana: Fratoianni e Bonelli puntano al cambiamento

Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, si sono recentemente espressi con entusiasmo e fiducia durante una tappa della loro campagna elettorale in Piazza Salimbeni. L’obiettivo di AVS è di diventare la seconda forza del centrosinistra a sostegno della rielezione di Eugenio Giani. Fratoianni ha sottolineato l’importanza di temi come giustizia sociale, ambiente, transizione ecologica, diritto allo studio e sanità pubblica.

Bonelli ha evidenziato il valore dell’alleanza, rivendicando un ruolo cruciale su questioni discutibili con Giani, come il blocco del consumo di suolo, il potenziamento della sanità pubblica e il miglioramento dei trasporti. Ha anche espresso la volontà di opporsi al progetto del ponte sullo stretto di Messina, ritenuto impattante per pendolari e lavoratori con problematiche più immediate.

Nonostante le recenti sconfitte del centrosinistra in altre regioni, Fratoianni ha invitato a riflettere sull’unità e sull’importanza di comunicare i programmi agli elettori, soprattutto rispetto a una destra percepita come minacciosa per i diritti civili e sociali.

Bonelli ha aggiunto che Siena, quale area carbon neutral, deve continuare a investire nella transizione ecologica. Altro punto cruciale emerso è la sicurezza, con un commento ironico di Fratoianni riguardo ai centri di permanenza per i rimpatri in Toscana, suggerendo che le vere priorità siano alte come il costo della vita e la stagnazione salariale. Ha sostenuto che la vera sicurezza si ottiene attraverso un supporto sociale e l’accesso a diritti fondamentali, criticando la destra per alimentare la paura tra le persone.