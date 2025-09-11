Politica estera italiana tra Medio Oriente e Ucraina

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presentato un’informativa in Parlamento, delineando i principi fondamentali della politica estera italiana, che includono la condanna delle violenze, iniziative umanitarie e l’importanza di mantenere aperti i canali diplomatici.

Per quanto riguarda il conflitto a Gaza, Tajani ha criticato le azioni di Israele, definendo inaccettabile il piano di occupazione e il trasferimento forzato dei gazawi. Ha sottolineato la responsabilità di Hamas per il terrorismo, ma ha anche affermato che le risposte di Netanyahu sono andate oltre ciò che sarebbe proporzionato: “Questa carneficina deve finire subito”. Ha inoltre avvertito contro eventuali ostacoli al processo di pace, auspicando che incidenti come quello di Doha non interferiscano con il dialogo. Tajani ha dichiarato che la violazione della sovranità del Qatar è inaccettabile e ha ribadito la necessità di mantenere il dialogo con Israele.

Sul tema della Global Sumud Flotilla, Tajani ha assicurato assistenza diplomatica per i partecipanti e ha esortato a usare canali ufficiali per ridurre i rischi. L’Italia ha già accolto 181 bambini palestinesi e inviato aiuti significativi, risultando uno dei principali sostenitori dell’assistenza umanitaria a Gaza. Tuttavia, ha escluso il riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, evidenziando anche le polemiche con il Movimento 5 Stelle.

Riguardo alla guerra in Ucraina, Tajani ha chiarito che non è previsto l’invio di militari italiani, se non dopo la cessazione delle ostilità. Ha denunciato l’incursione russa nello spazio aereo polacco come un fatto grave.

Nel Parlamento Europeo è stata approvata una risoluzione sulla situazione a Gaza, invitando gli Stati membri a considerare il riconoscimento della Palestina. Ma il voto ha diviso le posizioni italiane, con vari schieramenti che si sono espressi in modi diversi.