La politica estera di Matteo Salvini sta sollevando preoccupazioni sempre maggiori, non potendo più essere considerata solo una questione di toni o battute infelici. Le recenti critiche rivolte al presidente francese Emmanuel Macron, una figura chiave delle decisioni europee riguardanti l’Ucraina, evidenziano un attacco non indifferente. I commenti di Salvini non possono essere ridotti al suo carattere eccessivo; è fondamentale contestualizzarli nel quadro delle sue relazioni con il Cremlino e con Putin, di cui ha elogiato le capacità di governo.

Dal canto suo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha cercato di minimizzare la situazione, affermando che non c’è crisi diplomatica con la Francia. Tuttavia, la posizione di Giorgia Meloni sul panorama internazionale è stata costruita su tre elementi: comportamenti economici sobri, l’unità della coalizione e il sostegno costante all’Ucraina. Questo approccio ha permesso di rafforzare i rapporti con paesi chiave come Germania e Francia, nonostante i timori iniziali legati all’elezione di un governo di destra.

L’Italia ha guadagnato uno status significativo, che potrebbe reggere se Salvini limitasse le sue polemiche al dibattito interno. Ma se le sue azioni continueranno a sfociare in critiche dirette verso leader alleati e a rimarcare la sua vicinanza a Mosca, il rischio di compromettere la stabilità diplomatica rimarrà alto. In questo contesto di crescente tensione, Meloni potrebbe optare per mantenere un profilo basso, sperando che la situazione si risolva da sola, mentre la politica estera parallela della Lega diventa un problema di crescente importanza.