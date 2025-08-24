Politica estera italiana: tensioni tra governo e Salvini

Il recente scambio di commenti tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente francese Emmanuel Macron ha riaperto il dibattito interno sulla politica estera italiana. Per evitare conflitti all’interno della maggioranza di governo e mantenere buoni rapporti con la Francia, è stata scelta una strategia di riduzione dei toni.

Né il premier né il ministro degli Esteri hanno commentato le dichiarazioni di Salvini, che ha scontentato Parigi. La posizione ufficiale dell’Italia prevederebbe una contrarietà all’invio di truppe in Ucraina, limitandosi eventualmente a una missione di peacekeeping sotto l’egida dell’Onu. Allo stesso tempo, è stato comunicato che altri Paesi possono partecipare, ma l’Italia non intende farlo.

Questa situazione evidenzia differenze interne tra i membri del governo, ma Salvini ha continuato a insistere, costringendo la premier e il ministro a dare indicazioni all’ambasciatrice italiana circa la comunicazione da adottare. Hanno sottolineato che la politica estera è responsabilità esclusiva del premier e del ministro.

Antonio Tajani, il ministro degli Esteri, ha ribadito la necessità di mantenere una linea chiara, sottolineando che ciò che conta sono i fatti. Inoltre, Tajani ha affermato di avere buoni rapporti con Macron e ha discusso anche della questione Salvini in incontri recenti. Da Palazzo Chigi, al momento, non si è commentato ulteriormente la vicenda, mentre si cerca di evitare parallelismi problematici, soprattutto in un contesto europeo già teso. La strategia dell’esecutivo appare quindi quella di minimizzare l’incidente per garantire stabilità nei rapporti internazionali.