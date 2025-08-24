Politica estera Italia tra Ucraina e ambiguità occidentale

Il governo italiano affronta una sfida complessa in ambito di politica estera, purtroppo caratterizzato da una maggioranza piuttosto disomogenea e da una percezione di declino del paese. Riguardo alla situazione in Ucraina, la posizione della premier Meloni sembra oscillare tra l’alleanza con le posizioni di Macron e Merz e un avvicinamento a Trump, e quindi a Putin.

Meloni fa spesso riferimento all’“Occidente unito”, esprimendo la necessità di costruire pace e sicurezza. Tuttavia, il New York Times ha segnalato che Trump rifiuta l’idea di “Occidente” e considera la NATO più come un’entità commerciale che come un’alleanza per la difesa di valori comuni. Questo mette in evidenza un divario maggiore nell’approccio alla pace in Ucraina: mentre Berlino e Parigi puntano a un cessate-il-fuoco come prima fase, Trump e i suoi alleati sembrano voler negoziare solo dopo che Kiev avrà ceduto parte dei suoi territori.

In questo contesto, Meloni si inserisce nella retorica identitaria della destra italiana, utilizzando “Occidente” per rafforzare la propria immagine tra i leader europei. Tuttavia, l’attuale conflitto a Gaza costringe a rivedere alcune posizioni, mettendo in discussione alleanze precedenti. Meloni, pur criticando le azioni israeliane, non sembra disposto a prendere misure punitive, mantenendo un atteggiamento di cautela verso gli alleati coinvolti.

Per affrontare il problema delle migrazioni, l’Italia ha attuato strategie che finora non hanno portato risultati efficaci, continuando a sostenere regimi autoritari nel Mediterraneo. Un’azione decisa sarebbe necessaria per stabilizzare la Libia e garantire un contesto favorevole agli interessi italiani.

In conclusione, emerge la necessità di maggiore chiarezza e coerenza nella politica estera del governo, soprattutto in un momento cruciale come questo, mentre il paese si confronta con una realtà internazionale complessa.