Politica estera controversa: il caso del governo italiano

Il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato aspramente la politica estera del governo, definendola “disonorevole e sconcia”. Ha sottolineato che, mentre si verificava un genocidio, l’Italia ha continuato a inviare armi, giustificando tale scelta con vecchi contratti, e ha persino ospitato membri dell’esercito israeliano. Ha poi citato l’iniziativa della Flotilla come prova delle contraddizioni della posizione ufficiale.

Conte ha riconosciuto il contributo di Guido Crosetto, un ministro che ha compreso il proprio ruolo nella situazione attuale. Ha anche lodato i 694 dipendenti della Farnesina che hanno firmato una lettera per esprimere il loro disagio riguardo al silenzio del governo sul genocidio. Si è rivolto direttamente al ministro Tajani, chiedendo se si fosse reso conto di essere tecnicamente sfiduciato.

Inoltre, ha criticato la presidente del Consiglio, che ha definito irresponsabili i cittadini coinvolti nella flottiglia, rivendicando senza merito un ruolo di negoziazione e accusandoli di sabotare il processo di pace. Infine, ha affermato che le dichiarazioni della premier, che li ha definiti indifferenti alle sofferenze della popolazione palestinese, sono inaccettabili. Conte ha ribadito che il blocco navale è illegale e ha descritto come criminale l’assedio di Gaza, espresso la sua incredulità di fronte all’indifferenza mostrata dalla maggioranza di centrodestra e ha sottolineato che il genocidio rappresenta un crimine gravissimo contro l’umanità.