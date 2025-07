Politica e verità: chiarimenti su Caltanissetta e bilancio

Nel recente dibattito politico del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, è emersa una controversia legata alla seduta del Consiglio Provinciale, durante la quale si dovevano discutere variazioni di bilancio. La questione ha sollevato critiche da parte dei consiglieri di opposizione, che hanno descritto la situazione come un episodio scandaloso e illegittimo.

Il rinvio dell’incontro, dovuto a una discussione interna tra i membri della maggioranza, ha generato malintesi e una narrazione distorta su quanto avvenuto. La seduta avrebbe dovuto affrontare, oltre alla creazione di un Ufficio di Staff del Presidente, un piano di interventi cruciali per il territorio, toccando aree fondamentali come l’istruzione e le infrastrutture stradali. Nonostante ciò, i consiglieri di opposizione hanno trasformato questo aspetto tecnico-amministrativo in un attacco politico.

Il Presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro, ha chiarito che l’iniziativa di istituire l’Ufficio di Staff è perfettamente legittima, in accordo con le normative vigenti. Ha anche sottolineato che le critiche riguardo al numero dei membri dello staff sono infondate: ciò che è stato riportato sulla composizione e sui costi è risultato impreciso e mirato a creare confusione.

In un contesto più ampio, Tesauro ha evidenziato l’impegno della sua amministrazione per il territorio, con la recente approvazione di finanziamenti regionali e interventi in vari settori, tra cui la viabilità. Ha infine auspicato un ritorno a un confronto politico costruttivo e rispettoso delle istituzioni, rifiutando le pratiche distorte e il populismo che caratterizzano talune opposizioni.