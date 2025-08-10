Politica e territorio: ascoltare per un futuro migliore

La politica locale è al centro dell’attenzione, con il bisogno di un intervento sulle criticità del territorio. Monica Chessa, segretaria cittadina della Lega Salvini, sottolinea l’importanza del ruolo dell’opposizione nel mettere in evidenza problematiche non affrontate efficacemente dalla maggioranza.

Chessa evidenzia che l’insoddisfazione degli elettori può emergere se si trascurano i punti cardine dei programmi politici, come dimostrato dall’impugnazione del Salva casa regionale. Questo è un richiamo a scendere in mezzo alla gente per ascoltare le reali esigenze dei cittadini e sfruttare le opportunità di sviluppo offerte dal governo centrale.

Un focus particolare viene dedicato agli allevatori sardi, colpiti dalla Dermatite nodulare contagiosa che minaccia il comparto bovino. Chessa chiede un intervento nazionale per sostenere questa categoria e permetterle di riprendersi dalla crisi attuale. Sottolinea inoltre la necessità di una vigilanza attiva sui territori, in particolare nel periodo estivo, e propone la creazione di squadre di volontariato per coinvolgere la comunità nella salvaguardia ambientale.

La Lega si propone di mantenere alta l’attenzione su questioni rilevanti, supportando l’Amministrazione locale nel miglioramento delle sue azioni. Chessa afferma che la politica deve essere propositiva e reattiva alle esigenze della comunità, con un obiettivo mirato a trattenere i giovani in Sardegna, affinché possano realizzarsi professionalmente nella loro terra e non siano costretti a cercare opportunità altrove.