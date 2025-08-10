Politica e tasse: il centrodestra tra promesse e critiche

Il dibattito politico italiano si anima attorno alle posizioni della maggioranza di centrodestra riguardo alle tasse e al turismo. I rappresentanti della coalizione confermano che il taglio delle tasse è una priorità, affermando di aver recuperato ulteriori tre miliardi di euro dalla lotta all’evasione fiscale. Sottolineano, inoltre, come l’Italia si posizioni come leader nel settore turistico del Mediterraneo.
Dal canto suo, Matteo Salvini, leader della Lega, rilancia il progetto del Ponte sullo Stretto, sostenendolo come un’opportunità per creare posti di lavoro. Tuttavia, le forze di opposizione criticano gli interventi del governo, mettendo in evidenza la crescente crisi salariale e sottolineando un significativo calo delle presenze turistiche, stimato in un 15%, secondo quanto riportato dal sindacato dei balneari. Le opposizioni denunciano anche che il progetto del Ponte sullo Stretto rappresenterebbe solo un aumento del debito e costi ingenti per lo Stato.