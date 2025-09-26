Politica e Sviluppo: Tiziano Consoli presenta il suo piano per le Marche

Tiziano Consoli ha concluso la sua campagna elettorale a Maiolati Spontini, incontrando i cittadini del territorio. Consoli ha sottolineato che la politica dovrebbe rappresentare un’opportunità per migliorare la comunità, non un mero opportunismo. La sua candidatura è motivata dal desiderio di dare voce alle esigenze locali e di affrontare temi essenziali per il territorio.

Durante la campagna, Consoli ha svolto un intenso lavoro di ascolto, coinvolgendo i cittadini in tutta la Vallesina. Ha discusso temi come lavoro, sanità accessibile, opportunità per i giovani e sviluppo sostenibile. Insieme ai residenti, ha delineato un progetto concreto che risponde ai bisogni reali, promuovendo un’idea di politica basata sul confronto e la condivisione.

Con soli pochi giorni dalle elezioni, Consoli ha invitato tutti a fare un passo in avanti per portare le varie istanze in Regione, esprimendo un forte desiderio di collaborare per “Consolidare le Marche insieme”.

Infine, Consoli ha programmato un evento per la sera del 26 settembre, alle 21 in Piazza Kennedy a Moie, seguito da un momento conviviale al Bar Manu con intrattenimento musicale.

Tiziano Consoli è candidato di Forza Italia per le elezioni regionali nelle Marche, sostenuto dal Presidente Francesco Acquaroli.