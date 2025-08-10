Politica e gossip: estate di eventi e confronti in Italia

L’estate è un momento di svago per molti, ma per i protagonisti della politica italiana è tempo di attivarsi. Con la chiusura delle istituzioni per ferie, i leader politici si preparano a riprendere il dibattito pubblico, spostando la loro attenzione dalle aule parlamentari a eventi estivi e feste.

Il Meeting di Rimini, che si svolgerà dal 22 al 27 agosto, rappresenta uno dei momenti cruciali, con la presenza di molti ministri, tra cui Urso, Valditara e Giorgetti. L’anteprima sarà segnata dall’intervento di Mario Draghi, mentre il gran finale avrà come protagonista la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non mancheranno nemmeno i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, che parteciperanno anche all’ottava edizione del festival di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica dal 28 al 30 agosto.

L’opposizione non resta a guardare: Giuseppe Conte, insieme ad altri leader come Elly Schlein e Nicola Fratoianni, sarà sul palco del Monk di Roma il 3 settembre per la festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra. Intanto, la segretaria del PD sarà presente in vari eventi delle feste dell’Unità, con un appuntamento importante a Catania. Il partito, infatti, festeggerà l’ottantesimo anniversario della prima festa dell’Unità a Reggio Emilia, dal 2 al 14 settembre.

Anche la Lega è impegnata con iniziative locali, ma punta al raduno di Pontida il 21 settembre, dove potrebbe intervenire Roberto Vannacci. Forza Italia, dopo l’apertura della stagione in Calabria, si prepara per una festa dei giovani a San Benedetto Del Tronto dal 12 al 14 settembre, strategicamente vicina alle elezioni marchigiane.

Fratelli d’Italia, pur non avendo eventi imminenti, ha avviato una campagna estiva per sensibilizzare i cittadini su giustizia e sicurezza nei principali luoghi di villeggiatura.