L’attuale situazione politica italiana rivela profonde contraddizioni e ambiguità, soprattutto in relazione alla cultura e alla libertà di espressione. Recentemente, è emerso un dibattito acceso attorno alla figura del direttore d’orchestra Valery Gergiev, che viene considerato un simbolo della penetrazione del regime russo nei circuiti culturali occidentali.

Gergiev, da tempo associato al potere di Mosca, ha intrecciato la propria carriera con il consolidamento del putinismo, beneficiando di ingenti risorse e sostegno istituzionale. Un’inchiesta ha portato alla luce prove riguardanti la sua collusione con il regime russo e l’uso dei propri beni per attività illecite in Italia, riscontrando una preoccupazione crescente tra l’opinione pubblica per il rispetto della legalità.

Tuttavia, molti esponenti dei gruppi progressisti e liberali hanno preferito rimanere in silenzio, superando il dissenso con posizioni che rischiano di legittimare il potere sottostante. La polemica suscita una reazione da parte di coloro che difendono la libertà di espressione, accusando i critici di repressione culturale, mentre la retorica attuale sembra replicare meccanismi che hanno facilitato l’influenza russa in Europa negli ultimi anni.

Il concerto di Gergiev, previsto nel contesto della presidenza di Vincenzo De Luca, assume una valenza simbolica sullo sfondo di una possibile transizione politica. Con De Luca in difficoltà dopo la recente sconfitta giuridica riguardante il terzo mandato e la salita al potere di un successore del Movimento 5 Stelle, il suo congedo politico si staglia non solo per il bilancio amministrativo, ma anche come un segnale di ambiguità nei confronti del regime di Mosca.

Le parole di Piero Gobetti tornano attuali: la tirannia si installa attraverso la corruzione, e pertanto è essenziale mantenere un rifiuto netto verso i simboli e gli esponenti di un potere che minaccia la democrazia e la libertà.