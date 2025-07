Politica e Cultura: Il Sindaco in Scena tra Irregolarità

Un recente evento culturale a Chiaravalle Centrale ha sollevato polemiche politiche, mettendo in evidenza tensioni tra maggioranza e opposizione. Il sindaco Domenico Donato ha focalizzato la sua attenzione su temi politici durante il 1° Premio Letterario, organizzato dall’avvocato Giuseppe Mercurio, tradizionalmente dedicato alla celebrazione della cultura.

I consiglieri comunali di minoranza, Claudio Foti, Vito Maida e Giuseppe Rauti, hanno criticato il sindaco per aver trasformato l’evento in un comizio. Hanno evidenziato come, mentre il sindaco parlava di piani futuri e della presunta opposizione della minoranza, un’importante questione amministrativa veniva trascurata. Nello stesso giorno, infatti, sono stati resi noti i verbali di un concorso per l’assunzione di due agenti di polizia municipale, il cui procedimento ha sollevato dubbi di legittimità.

L’opposizione ha denunciato una modifica dei requisiti di accesso che ha consentito la riammissione “con riserva” di 144 candidati inizialmente esclusi, compromettendo i principi di parità e trasparenza. Nonostante una richiesta formale di annullamento del concorso, l’amministrazione ha scelto di ignorarla, continuando con il processo nonostante le irregolarità segnalate.

Inoltre, durante l’inaugurazione del Palazzo Staglianò, finanziato con risorse pubbliche e presentato come esempio di inclusività, si è riscontrato il malfunzionamento del servoscala per persone disabili, causando disagi a diversi spettatori.

La minoranza ha ora richiesto l’intervento delle istituzioni competenti, sottolineando che la legalità nei concorsi pubblici è essenziale per mantenere la fiducia nei confronti delle istituzioni.