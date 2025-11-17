Politica del Veneto: il futuro delle montagne bellunesi

Il dibattito sul futuro delle montagne venete è al centro della campagna elettorale. Tutti, anche coloro che hanno governato senza dedicare attenzione a queste aree, ora cercano di interessarsi alla questione. Domenica, il docente Mauro Varotto ha condiviso importanti riflessioni durante un incontro con Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, che ha presentato il suo programma.

Manildo ha evidenziato la sensazione diffusa tra i cittadini di sentirsi trascurati, e ha sottolineato la necessità di una visione organica per valorizzare il Veneto nel suo complesso. Ha dichiarato che il suo approccio non è influenzato da interessi particolari, ma si basa sulle necessità territoriali e sulle sfide non affrontate.

Per il Bellunese, Manildo ha indicato la necessità di migliorare la connettività e l’innovazione. Ha proposto di muoversi verso un Veneto inclusivo, dove il dialogo con le comunità locali è fondamentale. Nonostante l’attuale bassa disoccupazione grazie a una grande azienda dell’Agordino, è essenziale progettare futuri sviluppi attraverso iniziative come la Dolomiti Innovation Valley.

Tra le proposte c’è anche quella di un progetto ferroviario metropolitano, abbandonato secondo Manildo, e iniziative relative alle politiche per la casa, con un fondo per la riqualificazione degli immobili inagibili. Sottolinea inoltre l’importanza della gestione delle risorse idriche, promuovendo la partecipazione delle aziende locali nella gestione dell’energia idroelettrica.

Infine, in ambito sanitario, Manildo ha firmato un impegno per ripristinare il servizio di emergenza-negli ospedali locali, mirando a una sanità di prossimità sostenuta da un adeguato finanziamento. Ha concluso avvertendo della necessità di recuperare il tempo perso, affinché i giovani possano rimanere e vivere in Veneto.