Politica dei dazi: Un pericolo per il nostro futuro

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma e valutare gli impatti economici prima di intraprendere qualsiasi azione, come l’adozione di contro dazi, che potrebbe risultare dannosa per l’Italia e per gli altri. Durante il Forum Teha di Cernobbio, ha evidenziato che l’Italia deve gestire i propri interessi a livello europeo, considerando che l’Unione Europea è fondamentalmente un mercato comune. Secondo Giorgetti, è fondamentale per il governo italiano rappresentare adeguatamente gli interessi nazionali nel contesto europeo, riconoscendo che la politica commerciale è di competenza europea. Ha ribadito che l’approccio razionale deve prevalere, evitando misure che possano portare a conflitti e danni economici reciproci. A suo avviso, è cruciale che l’Italia collabori con l’Unione Europea piuttosto che affrontare le problematiche commerciali in isolamento, per garantire un’efficace difesa delle proprie posizioni economiche e commerciali.