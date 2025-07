Politica culturale italiana: crisi, scandali e assenza di meritocrazia

La situazione attuale della politica culturale in Italia si caratterizza per un evidente gap tra le dichiarazioni governative e la realtà dei diversi settori coinvolti. Mentre i rappresentanti del governo, tra cui il ministro Alessandro Giuli, mostrano un ottimismo distante dalle difficoltà quotidiane, il settore della cultura si trova ad affrontare gravi crisi e un aumento della disoccupazione.

Recenti eventi, come il caso di Francis Kaufmann, hanno attirato l’attenzione mediatica, ma nel contempo altre questioni critiche rimangono trascurate. Un esempio è l’iniziativa del Ministero della Cultura di richiedere una verifica di correttezza tributaria da parte dell’Agenzia delle Entrate per contributi superiori ai 5.000 euro, una mossa che ha causato pignoramenti e sta mettendo in difficoltà numerosi professionisti del settore. Il ministro Giuli non ha ancora risposto a un’interrogazione in merito presentata dal senatore Mario Turco.

Un altro tema di preoccupazione sono le commissioni ministeriali che gestiscono i fondi pubblici destinati al cinema e allo spettacolo. Queste commissioni operano con discrezionalità e senza una trasparente selezione degli esperti, creando opportunità per abusi. L’ex ministro Gennaro Sangiuliano ha sollevato allarmi riguardo a sprechi e distorsioni, con perdite stimate di circa 1,5 miliardi di euro.

Attualmente, il ministro Giuli sta considerando l’istituzione di una commissione ad hoc per affrontare le problematiche connesse al “tax credit”. Tuttavia, la gestione delle commissioni resta controversa; diversi membri si sono dimessi, denunciando conflitti di interesse e decisioni discutibili. La questione della formazione delle commissioni e dell’assenza di procedure trasparenti continua a sollevare interrogativi sul futuro della cultura in Italia.