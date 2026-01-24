Politica a Villa San Giovanni

A Villa San Giovanni, la recente crisi di maggioranza che sta attraversando l’amministrazione comunale ha visto l’uscita dai ranghi del gruppo “Città in Movimento” di Ada Pavone e del consigliere Pietro Idone, entrambi amareggiati per le scelte della sindaca Giusy Caminiti. Gli esponenti di Forza Italia non perdono occasione per intervenire su qualunque tema dell’agenda cittadina, con l’obiettivo di tornare alla guida della città, possibilmente in coalizione con gli alleati storici del centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia.

I vertici di Forza Italia continuano a rilasciare comunicati stampa che spesso si rivelano vere e proprie perle mediatiche. Tuttavia, gli azzurri scelgono di intervenire su temi sui quali farebbero probabilmente miglior figura a tacere, alla luce dei risultati e delle conseguenze dell’operato del centrodestra in città negli anni passati.

Recentemente, si è tenuta una sorta di “ammucchiata” politica alla Villa Laboccetta, con la presenza del coordinatore dell’Area dello Stretto, Roberto Vizzari, e di quello regionale, Francesco Cannizzaro, per discutere strategie per riconquistare Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Il fermento è palpabile e si studiano mosse per tornare competitivi e scalzare l’attuale amministrazione. C’è persino chi parla della possibile nascita di un’associazione ad hoc per fare da contenitore politico e laboratorio di idee.

Tuttavia, resta da capire se arriveranno anche proposte concrete e credibili per Villa San Giovanni, perché alla fine sono i cittadini a dover essere convinti.