Politica a Vibo: la crisi di identità di Forza Italia

A Vibo Valentia, il panorama politico si contraddistingue per l’assenza di coerenza e trasparenza, come evidenziato da Giuseppe Muratore, ex Presidente del Consiglio Comunale. In una dura critica, Muratore accusa Forza Italia di incoerenza, poiché, nonostante le pesanti critiche nei confronti della presidenza della provincia L’Andolina, i consiglieri hanno votato a favore del bilancio. Questa decisione, secondo l’ex presidente, rappresenta un evidente tradimento dei principi politici e una manifestazione di confusione identitaria.

Muratore sottolinea come il voto favorevole al bilancio non sia solo un segnale di debolezza, ma un supporto mascherato all’amministrazione che si dichiara fallimentare. Interrogandosi sulle motivazioni di tale scelta, l’ex consigliere provinciale esprime preoccupazione per il compromesso silenzioso del partito, che non sa a quale direzione orientarsi, preferendo il mantenimento delle poltrone a una vera opposizione.

La crisi di identità e leadership che attraversa Forza Italia a Vibo Valentia, secondo Muratore, è palese. Il partito, che ha visto un declino dopo la crescita avvenuta attorno alla figura del senatore Mangialavori, sembra oggi privato di un progetto politico coerente e di una guida autorevole. Questa confusione ha creato uno spazio per figure emergenti, che si presentano come alternative senza il sostegno di chi ha perso credibilità.

Muratore conclude evidenziando come questa situazione possa disilludere i cittadini, ormai stanchi di un teatrino politico privo di sostanza. In questo contesto, emerge l’urgenza di una politica nuova, capace di rispondere alle reali esigenze della comunità e di superare le ambiguità che caratterizzano il dibattito attuale.