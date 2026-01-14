Politica a Trieste

Nel Confronto di Trieste Cafe di martedì 13 gennaio, si è svolta una diretta densa e ricca di contrasti, con un tono tipico della politica vera. La discussione ha visto scambi di opinioni e visioni opposte.

Rabaccio ha affermato che la giunta nonadrà, mentre Menis ha sottolineato che nel centrodestra è già iniziata la campagna elettorale e che c’è un clima di nervosismo.

La diretta ha offerto un quadro chiaro delle tensioni e delle dinamiche politiche attuali.