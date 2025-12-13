Politica a Legnano

A Legnano lo scambio degli auguri natalizi è stato occasione anche per riaffermare presenze politiche sul territorio. Nella giornata di sabato 13 dicembre, in piazza Mercato e in piazza San Magno, sono comparsi i gazebi di due schieramenti cittadini, coinvolgendo i passanti nel clima festivo con panettone e conversazioni a sfondo politico.

Il gazebo di Insieme per Legnano si è posizionato in piazza Mercato per salutare i cittadini alle prese con gli acquisti natalizi tra i banchi del mercato. Gli assessori Fedeli, BernaNasca e Pavan con il consigliere Pigni hanno parlato dei progetti realizzati nel mandato dell’amministrazione guidata dal sindaco Lorenzo Radice. Tra scambi di auguri e momenti di condivisione con i presenti, la lista civica ha voluto ribadire la propria presenza nel tessuto cittadino.

Contemporaneamente, in piazza San Magno, si è svolto un presidio del centrodestra unito, con la partecipazione di esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Il clima cordiale e la partecipazione congiunta delle forze politiche ha lasciato intendere un avvicinamento verso l’ufficializzazione del candidato sindaco. Tra i presenti, l’unico nome in campo al momento è quello di Mario Almici, attuale assessore al bilancio del Comune di Parabiago in quota Fratelli d’Italia.