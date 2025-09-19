Politecnico di Torino brilla all’European Rover Challenge

Il Team DIANA del Politecnico di Torino ha raggiunto un importante traguardo, conquistando il quarto posto alla European Rover Challenge, competizione che ha visto partecipare 126 squadre globali. L’evento si è svolto presso l’Università di Cracovia.

L’European Rover Challenge, uno dei principali eventi nel settore della robotica per l’esplorazione planetaria, simula le condizioni di Marte attraverso un’area chiamata “Marsyard”. Qui, i team universitari affrontano difficoltà progettate per rispecchiare quelle che i rover reali devono superare su Marte e sulla Luna.

Questa competizione offre a giovani ingegneri la possibilità di mettere in mostra le loro abilità in un contesto internazionale, sotto la supervisione di esperti e rappresentanti di agenzie spaziali.

Il Team DIANA si impegna a portare la robotica spaziale nel Politecnico, dedicandosi alla ricerca e allo sviluppo di modelli terrestri di rover. Partecipano regolarmente a competizioni della Rover Challenge Series, diventando un punto di riferimento per gli studenti interessati all’esplorazione spaziale. Il coordinamento è affidato al professor Fabrizio Stesina del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, in sinergia con lo STAR Lab PoliTO e la professoressa Sabrina Corpino.

L’interesse verso la robotica spaziale continua a crescere, in vista delle missioni su Marte e delle attività lunari. I rover sono strumenti cruciali, poiché devono operare in ambienti estremi e con autonomia per lunghi periodi. Eventi come l’European Rover Challenge consentono ai team di affrontare sfide concrete, sviluppando soluzioni rilevanti per le future esplorazioni spaziali. Il quarto posto del Team DIANA sottolinea l’eccellenza del Politecnico di Torino in questo campo.