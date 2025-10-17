21.9 C
Politano recuperato: le ultime su Torino-Napoli

Matteo Politano sorprende tutti recuperando rapidamente da un infortunio al gluteo. L’esterno offensivo è già tornato a disposizione di Antonio Conte, dopo aver abbandonato il campo in seguito a un infortunio muscolare durante la partita contro il Genoa. In quella circostanza, anche Stanislav Lobotka era rimasto infortunato.

Il rientro di Politano arriva in tempo utile per la sfida contro il Torino, e l’allenatore potrà fare affidamento sul giocatore per la prossima partita. I dettagli sul suo stato di forma saranno valutati dopo il ritorno al gruppo, ma le indicazioni attuali lasciano ben sperare.

