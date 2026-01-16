Polisportiva Riccione debutta in Serie C contro Lodi

Lo Stadio del Nuoto di Riccione sarà al centro dell’attenzione sabato alle 18,30, quando la Polisportiva Riccione farà il suo esordio nel campionato di Serie C. La squadra affronterà la Lodi, una delle principali pretendenti al titolo. Il girone si preannuncia di altissimo livello, con trasferte impegnative in varie città italiane.

Il tecnico Bellavista è emozionato e consapevole della sfida che attende la sua squadra. Ha dichiarato che il match contro la Lodi sarà il test perfetto per valutare le capacità della squadra in questa nuova categoria. Ha anche ringraziato gli imprenditori che sostengono la squadra, come Farmacia La Perla, Cibe Costruzioni e Coldwell Banker Immobiliare, Staccoli Pasticceria.

Nel settore giovanile, la squadra Juniores (U18) ha ottenuto una vittoria importante a Reggio Emilia, rimontando da una posizione di svantaggio e vincendo 12-10. I giocatori hanno dimostrato grinta e coesione, ritrovando la concretezza nel momento cruciale del match.

I giovanissimi della squadra Acquagoal (U10) hanno partecipato al Memorial Alessandro Giorgetti a Modena, un torneo dedicato a un giovane atleta scomparso. La squadra ha mostrato impegno e entusiasmo in ogni partita, e il mister Montanari è soddisfatto dei margini di crescita del gruppo.