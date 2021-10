Federica Sciarelli ieri sera a Chi l’ha visto? ha parlato di Polina Kochelenko, la ragazza trovata morta lo scorso 18 aprile in un canale. Una bionda istruttrice cinofila che molti potrebbero ricordare per essere stata una delle protagoniste del reality show L’Isola di Adamo ed Eva, andato in onda su Deejay Tv con Vladimir Luxuria.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti Polina sarebbe morta annegata per cercare di salvare i suoi cagnolini, ma questa storia non ha mai convinto sua madre. Nonostante l’autopsia abbia dato come esito la morte per annegamento, sua mamma è convinta che sia stata volutamente uccisa da qualcuno. I suoi cani, infatti, non sono mai stati ritrovati nel canale e pare che valessero migliaia di euro. Che siano stati rubati da qualcuno? Oltretutto pare che Polina fosse un’abile nuotatrice.

A parlare del caso è stata anche Vladimir Luxuria, proprio ai microfoni di Federica Sciarelli.

“Polina era molto agile, la prima puntata cominciò con il suo Adamo che la aspettava sulla spiaggia e lei che raggiungeva l’isola a nuoto. Lei era molto abile nel nuoto, tant’è che quando lessi la notizia mi stupii del fatto che non fosse annegata in un mare in tempesta ma in una roggia“.

Come si concluderà questa storia?

Polina, il caso affrontato a Chi l’ha visto?

“Non è annegata per salvare i cani, voglio sapere cosa è successo”: La mamma di Polina Kochelenko contro l’ipotesi della procura di #Pavia. Il corpo trovato il 18 aprile in un canale a #Valeggio. Dove sono finiti i due cuccioli di cane lupo che erano con lei? #chilhavisto pic.twitter.com/3XAmi5o80k — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) October 6, 2021